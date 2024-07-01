Марта Костюк вышла во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Шрамкову

19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круга Уимблдона-2024, обыграв 105-ю ракетку мира Ребекку Шрамкову из Словакии со счетом 6:3, 6:2.
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Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Костюк четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету Шрамковой ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.
В следующем круге Костюк встретится с с победительницей матча Дарья Савилл (Австралия) — Питон Стирнс (США). Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
- 1 июля 2024
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