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Марта Костюк вышла во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Шрамкову

Марта Костюк вышла во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Шрамкову
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19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круга Уимблдона-2024, обыграв 105-ю ракетку мира Ребекку Шрамкову из Словакии со счетом 6:3, 6:2.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:00 МСК
Марта Костюк
19
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Ребекка Шрамкова
105
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Костюк четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету Шрамковой ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

В следующем круге Костюк встретится с с победительницей матча Дарья Савилл (Австралия) — Питон Стирнс (США). Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

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