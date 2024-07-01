Карлос Алькарас стартовал с победы на Уимблдоне-2024
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Действующий победитель Уимблдона испанец Карлос Алькарас одержал победу в первом круге турнира, оказавшись сильнее представителя Эстонии Марка Лаяла — 7:6 (3), 7:5, 6:2.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 15:35 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
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Марк Лаял
М. Лаял
Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. За это время третья ракетка мира выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Лаяла семь эйсов, две двойные ошибки и два успешных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Во втором круге Алькарас встретится с победителем пары Александар Вукич (Австралия) — Себастьян Офнер (Австрия).
Напомним, Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. В прошлогоднем финале Алькарас в пяти сетах обыграл серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
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