Ига Свёнтек назвала ключевые навыки звёздных теннисистов

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Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек распределила звёздных теннисистов, которые попались ей в случайном порядке, по отдельным навыкам.

Подача: Елена Рыбакина

Форхенд: Ига Свёнтек

Бэкхенд: Кори Гауфф

Техника: Карлос Алькарас

Скорость: Рафаэль Надаль

Психология: Мария Шарапова

В данный момент Ига Свёнтек готовится принять участие в Уимблдоне-2024. Напомним, Ига Свёнтек — победительница Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024. Лучшим результатом польской спортсменки на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2023 году.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.