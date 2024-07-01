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Ига Свёнтек назвала ключевые навыки звёздных теннисистов

Ига Свёнтек назвала ключевые навыки звёздных теннисистов
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Первая ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Свёнтек распределила звёздных теннисистов, которые попались ей в случайном порядке, по отдельным навыкам.

Подача: Елена Рыбакина
Форхенд: Ига Свёнтек
Бэкхенд: Кори Гауфф
Техника: Карлос Алькарас
Скорость: Рафаэль Надаль
Психология: Мария Шарапова

В данный момент Ига Свёнтек готовится принять участие в Уимблдоне-2024. Напомним, Ига Свёнтек — победительница Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024. Лучшим результатом польской спортсменки на Уимблдоне является выход в четвертьфинал в 2023 году.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

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