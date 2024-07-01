Андреева — Фрухвиртова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона-2024
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Сегодня, 1 июля, на травяных кортах Лондона стартует третий турнир «Большого шлема» в этом году — Уимблдон-2024. В матче первого круга женского одиночного разряда встретятся 23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 88-я ракетка мира чешская теннисистка Бренда Фрухвиртова. Встреча пройдёт на корте №12 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и начнётся не ранее 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Чехии.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 19:45 МСК
88
Бренда Фрухвиртова
Б. Фрухвиртова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
23
Мирра Андреева
М. Андреева
Это первая встреча теннисисток на уровне WTA. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
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