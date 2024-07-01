Алькарас рассказал, почему он нервничал во время первого матча на Уимблдоне

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, почему он нервничал во время матча первого круга Уимблдона-2024 с представителем Эстонии Марком Лаялом (7:6 (3), 7:5, 6:2).
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«Для меня это значимое событие — играть на центральном корте Уимблдона. Это самый красивый стадион, на котором я играл. Я всё ещё нервничаю, когда выступаю на нём. Кажется, я уже говорил об этом, но в четверг я тренировался здесь 45 минут, и это был первый раз, когда я ощущал нервозность на тренировке. Для меня большая честь выступать на этой площадке», — сказал Алькарас на пресс-конференции после матча.
Напомним, Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
- 1 июля 2024
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