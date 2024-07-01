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Селиваненко прокомментировал победу Медведева в первом круге Уимболдона

Селиваненко прокомментировал победу Медведева в первом круге Уимболдона
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко дал комментарий по поводу победы российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Уимблдона.

Напомним, россиянин одержал уверенную победу в матче с представителем США Александром Ковачевичем — 6:3, 6:4, 6:2.

«У Даниила Медведа комфортная победа в первом круге. Три сета меньше чем за два часа говорит само за себя», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, следующим соперником Медведева на Уимблдонском турнире станет победитель встречи между двумя французскими теннисистами 102-й ракеткой мира Александром Мюллером и пробившимся в основной турнир через квалификацию Юго Гастоном.

Напомним, Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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