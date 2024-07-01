Виктория Азаренко снялась с Уимблдона-2024 из-за травмы плеча

16-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с первого круга Уимблдона-2024 из-за травмы плеча. Сегодня, 1 июля, спортсменка должна была встретиться с 50-й ракеткой мира американской теннисисткой Слоан Стивенс.

Ранее стало известно, что третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко также снялась с Уимблдона-2024 из-за травмы плеча. Вместо неё на Уимблдоне-2024 выступит 20-летняя россиянка Эрика Андреева, не сумевшая пробиться в основную сетку через квалификацию.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.