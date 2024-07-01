«Не стоит ничего менять». Вавринка — о пятисетовом формате турниров «Большого шлема»

95-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал стоит ли поменять пятисетовый формат на турнирах «Большого шлема».

«Нет, не стоит ничего менять. Всегда было пять сетов, это история спорта. Поэтому он так прекрасен. Тяжёлый ментально и физически. С точки зрения физики больше всего выматывают не турниры с пятисетовиками, а сезон. Он длинный, постоянные турниры, организму тяжело. А Большие шлемы с пятью сетами должны остаться», — сказал Вавринка на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 1 июля, Стэн Вавринка в первом круге Уимблдона-2024 обыграл 248-ю ракетку мира британского теннисиста Чарльза Брума со счётом 6:3, 7:5, 6:4. В следующем круге Вавринка сыграет с победителем матча Гаэль Монфис — Адриан Маннарино.

Напомним, Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.