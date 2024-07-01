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«Это было что-то». Стэн Вавринка вспомнил первый матч с Энди Марреем

«Это было что-то». Стэн Вавринка вспомнил первый матч с Энди Марреем
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95-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка дал комментарий по поводу британского теннисиста Энди Маррея.

«Больше 20 лет прошло, конечно, у меня много воспоминаний. Первый матч с закрытой крышей здесь, когда я играл против него у него дома, это было что-то. Потрясающий чемпион, выиграл всё, что можно, был первой ракеткой. Был примером для многих игроков. Он отличный парень, мы хорошие друзья. Мы столько времени провели вместе на корте, на тренировках. Кучу времени! У нас всегда были хорошие отношения», — сказал Вавринка на пресс-конференции.

Напомним, на прошлой неделе Маррей перенёс операцию по удалению кисты позвоночника. В первом круге Уимблдона-2024 британец сыграет против чешского теннисиста Томаша Махача.

Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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