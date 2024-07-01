Медведев: я бы предпочёл три сета на турнирах «Большого шлема»

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о преимуществах трёхсетового формата матчей над пятисетовыми.

«Я всегда говорил, что полностью понимаю, почему проводят матчи с пятью сетами, это зрелищно и хорошо. Если спросите меня, я бы предпочёл три сета. Но это моё личное мнение, у меня даже нет веских причин, просто так хочется. Но действительно, пять сетов – это гораздо большее напряжение и физически, и ментально. Например, этот Australian Open особенно запомнился, потому что я там выиграл много пятисетовиков.

Для организма пять сетов намного тяжелее, больший риск травм. Слышал, как многие говорят по телевизору, что сумасшедший пятисетовик на пять часов – это потрясающе и останется в истории. Но если это не самый ровный матч на четыре сета и три с половиной часа, многие временами перестают смотреть, уходят и приходят. Телевидению нелегко, потому что не знаешь, когда точно начнётся матч, потому что перед ним ещё другие матчи. Также для игроков. Так что я был бы не против трёх сетов. Но в то же время – кто знает? Может, при трёхсетовиках и рекордсменами были бы другие. Но в то же время это и делает пять сетов такими прекрасными. Так что я колеблюсь где-то посерединке, но больше склоняюсь к трём сетам», — сказал Медведев на пресс-конференции.