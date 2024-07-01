Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Плишкову

30-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона-2024. В трёх сетах она обыграла 46-ю ракетку мира чешскую теннисистку Каролину Плишкову со счётом 4:6, 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Шнайдер четыре раза подала навылет, допустила три двойне ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Плишковой девять эйсов, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

В следующем круге Шнайдер встретится с победителем матча Эльза Жакемо (Франция) — Слоан Стивенс (США). Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.