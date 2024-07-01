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Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Плишкову

Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Плишкову
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30-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона-2024. В трёх сетах она обыграла 46-ю ракетку мира чешскую теннисистку Каролину Плишкову со счётом 4:6, 6:4, 7:5.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 16:45 МСК
Каролина Плишкова
46
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
4 		6 7
         
Диана Шнайдер
30
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Шнайдер четыре раза подала навылет, допустила три двойне ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Плишковой девять эйсов, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

В следующем круге Шнайдер встретится с победителем матча Эльза Жакемо (Франция) — Слоан Стивенс (США). Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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