ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака обыграла Диан Парри в первом круге Уимблдона-2024

Наоми Осака обыграла Диан Парри в первом круге Уимблдона-2024
Комментарии

113-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг Уимблдона-2024, в трёх сетах обыграв 53-ю ракетку мира французскую теннисистку Диан Парри со счётом 6:1, 1:6, 6:4.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 17:30 МСК
Наоми Осака
113
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
1 		6 4
         
Диан Парри
53
Франция
Диан Парри
Д. Парри

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Осака пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Парри четыре эйса, девять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

В следующем круге Осака сыграет с победителем матча Ван Цян (Китай) — Эмма Наварро (США). Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
Материалы по теме
Шнайдер вышла во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Плишкову
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android