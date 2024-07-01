Наоми Осака обыграла Диан Парри в первом круге Уимблдона-2024

113-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг Уимблдона-2024, в трёх сетах обыграв 53-ю ракетку мира французскую теннисистку Диан Парри со счётом 6:1, 1:6, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Осака пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Парри четыре эйса, девять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

В следующем круге Осака сыграет с победителем матча Ван Цян (Китай) — Эмма Наварро (США). Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.