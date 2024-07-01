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«Это похоже на сон». Осака — о победе в первом круге Уимблдона-2024

«Это похоже на сон». Осака — о победе в первом круге Уимблдона-2024
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113-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала свою победу в первом круге Уимблдона-2024.

«Это похоже на сон, знаю, что давно не играла здесь, но я так благодарна, что вы пришли и болели за меня, надеюсь, что матч был действительно интересным для всех. Я просто очень рада быть здесь, и это забавно, потому что Уимблдон был первым турниром, который я смотрела после беременности. Моей дочери завтра исполняется год», — сказала Осака в интервью на корте.

Напомним, сегодня, 1 июля, Осака в трёх сетах обыграла 53-ю ракетку мира французскую теннисистку Диан Парри со счётом 6:1, 1:6, 6:4.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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