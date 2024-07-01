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Для Осаки победа в первом круге Уимблдона-2024 стала первой с 2019 года

Для Осаки победа в первом круге Уимблдона-2024 стала первой с 2019 года
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Победа в первом круге Уимблдона-2024 стала первой с 2019 года для 113-й ракетки мира японской теннисистки Наоми Осаки. На Уимблдоне предидущий раз Осака принимала участие в 2019 году.

В первом круге Уимблдона-2024 Осака в трёх сетах обыграла 53-ю ракетку мира французскую теннисистку Диан Парри со счётом 6:1, 1:6, 6:4. В следующем круге Уимблдона-2024 Наоми сыграет с победителем матча Ван Цян (Китай) — Эмма Наварро (США). Ранее представительница Японии прокомментировала свою победу в первом круге.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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