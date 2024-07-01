Шевченко в пяти сетах уступил Умберу в первом круге Уимблдона

Представитель Казахстана Александр Шевченко завершил выступление на Уимблдоне-2024, уступив в первом круге в пяти сетах французу Уго Умберу — 1:6, 6:4, 6:7, 7:6, 1:6.
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Продолжительность встречи составила 3 часа 18 минут. За это время Шевченко выполнил 11 эйсов и совершил восемь двойных ошибок, реализовав три брейк-пойнта из 10. На счету Умбера 18 эйсов и семь брейк-пойнтов из 16. Примечательно, что представитель Франции не допустил ни одной двойной ошибки.
Во втором круге Умбер встретится с победителем пары Ботик Ван де Зандсхулп — Лиам Броэди.
Напомним, Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
- 1 июля 2024
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