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Шевченко в пяти сетах уступил Умберу в первом круге Уимблдона

Шевченко в пяти сетах уступил Умберу в первом круге Уимблдона
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Представитель Казахстана Александр Шевченко завершил выступление на Уимблдоне-2024, уступив в первом круге в пяти сетах французу Уго Умберу — 1:6, 6:4, 6:7, 7:6, 1:6.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 16:35 МСК
Александр Шевченко
57
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 6 2 7 7 1
6 		4 7 7 6 3 6
             
Уго Умбер
16
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Продолжительность встречи составила 3 часа 18 минут. За это время Шевченко выполнил 11 эйсов и совершил восемь двойных ошибок, реализовав три брейк-пойнта из 10. На счету Умбера 18 эйсов и семь брейк-пойнтов из 16. Примечательно, что представитель Франции не допустил ни одной двойной ошибки.

Во втором круге Умбер встретится с победителем пары Ботик Ван де Зандсхулп — Лиам Броэди.

Напомним, Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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