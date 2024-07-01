Каспер Рууд: после «Ролан Гаррос» я провалялся в кровати 10-11 дней

Норвежский теннисист, восьмая ракетка мира Каспер Рууд рассказал о своей болезни, перенесённой после «Ролан Гаррос»-2024.

«На следующий день после полуфинала «Ролан Гаррос» я поехал домой и ещё неделю плохо себя чувствовал, почти всё время лежал в кровати. Аппетита не было, я беспокоился. Сдал тесты и выяснилось, что я где-то заразился каким-то необычным паразитом. Обычно им заражаются от грязной воды. Так что, если не повезёт, можно заразиться от капли воды, попавшей в рот в душе, или если фрукты или овощи помыть грязной водой. Инкубационный период длится до 12 дней, только потом появляются симптомы, так что тяжело понять, где именно заразился.

Я провалялся в кровати 10-11 дней, не на это я рассчитывал. Хорошо отдохнул, но всё равно это не идеально. Я набрался сил и с прошлого вторника тренировался в Лондоне. Особо ничего не делал после Парижа и до Уимблдона. Потребовалось время, чтобы вылечиться от этой штуки», — сказал Рууд на пресс-конференции.