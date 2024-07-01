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Радукану вышла во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Сарасуа

Радукану вышла во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Сарасуа
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135-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг Уимблдона-2024, обыграв 98-ю ракетку мира мексиканскую теннисистку Ренату Сарасуа со счётом 7:6 (7:0), 6:3.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 18:30 МСК
Рената Сарасуа
98
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		3
7 7 		6
         
Эмма Радукану
135
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В её рамках Радукану один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Сарасуа ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В следующем этапе Радукану встретится с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс. Напомним, Эмма Радукану в первом круге Уимблдона-2024 должна была сразиться с Екатериной Александровой. Однако россиянка снялась с турнира из-за болезни.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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