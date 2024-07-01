Радукану вышла во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Сарасуа

135-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг Уимблдона-2024, обыграв 98-ю ракетку мира мексиканскую теннисистку Ренату Сарасуа со счётом 7:6 (7:0), 6:3.
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Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В её рамках Радукану один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Сарасуа ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
В следующем этапе Радукану встретится с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс. Напомним, Эмма Радукану в первом круге Уимблдона-2024 должна была сразиться с Екатериной Александровой. Однако россиянка снялась с турнира из-за болезни.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
- 1 июля 2024
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