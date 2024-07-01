101-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева пробилась во второй круг Уимблдона-2024, в трёх сетах обыграв 107-ю ракетку мира американскую теннисистку Эмину Бектас со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.
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Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. В её рамках Андреева шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Бектас 13 эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Напомним, Эрика Андреева пробилась в основную сетку женского одиночного разряда на Уимблдоне-2024 после того, как с турнира снялась Арина Соболенко из Беларуси. Во втором круге Уимблдона Андреева сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
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