Осака рассказала, кого из мира тенниса она хотела бы пригласить на ужин

113-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, с кем бы из теннисистов она хотела бы провести ужин.

Ж: Если бы вы могли пригласить на ужин трёх человек из мира тенниса, кто бы это был?

О: Андре Агасси, Ли На и… А это дружеские посиделки или я у них учусь?

Ж: Могут быть дружеские, какие хотите.

О: Марию Шарапову.

Напомним, сегодня, 1 июля, Осака вышла во второй круг Уимблдона-2024, в трёх сетах обыграв 53-ю ракетку мира французскую теннисистку Диан Парри со счётом 6:1, 1:6, 6:4.

В следующем круге Осака сыграет с победительницей матча Ван Цян (Китай) — Эмма Наварро (США). Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.