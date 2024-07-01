Бублик пробился во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Меншика

23-я ракетка мира теннисист из Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг Уимблдона-2024, в пяти сетах обыграв 78-ю ракетку мира чешского теннисиста Якуба Меншика со счётом 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 3 часа 29 минут. В её рамках Бублик 30 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 23. На счету Меншика 14 эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге Бублик встретится с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) — Артур Казо (Франция). Напомним, Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.