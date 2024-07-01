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Бублик пробился во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Меншика

Бублик пробился во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Меншика
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23-я ракетка мира теннисист из Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг Уимблдона-2024, в пяти сетах обыграв 78-ю ракетку мира чешского теннисиста Якуба Меншика со счётом 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 17:10 МСК
Якуб Меншик
78
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 4 2
4 		6 2 6 6 6
             
Александр Бублик
23
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Встреча продолжалась 3 часа 29 минут. В её рамках Бублик 30 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 23. На счету Меншика 14 эйсов, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге Бублик встретится с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) — Артур Казо (Франция). Напомним, Уимблдон-2024 пройдёт с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
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