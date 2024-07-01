Даниил Медведев оценил уровень своей подачи

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий по поводу своей подачи.

«Много тренировал подачу. Считаю, у меня была очень хорошая подача на «Ролан Гаррос». На траве хотелось бы получше, но ничего. У меня не раз получалось улучшать подачу по ходу турниров. Сегодня, думаю, подача была хорошей, ещё не смотрел статистику, но вроде бы процент был высокий. Можно было бы поточнее, но ничего. Буду улучшать подачу по ходу турнира, плечо чувствует себя хорошо, а это самое важное.

Подача снизу? Во-первых, никогда ничего против неё не имел. Единственное, что обычно игрок раз пять отбивает мяч перед подачей, а если кто-то решает подать снизу, то сразу подаёт, чтобы тебя провести. С этим можно спорить, надо ли пять раз отбивать мяч перед тем, как подавать снизу, но это немного другой вопрос. А так я и сам иногда подаю снизу, думаю, это честная тактика. Но у неё есть свои пределы, поэтому никто её не использует слишком часто. Один-два раза так можно удивить, а если третий раз попробуешь, то будет уже тяжело выиграть очко.

На траве, если можно сделать эйс с первой подачи, я предпочту эйс. Но кто знает, может, разок и подам так, чтобы подловить», — сказал Медведев на пресс-конференции.