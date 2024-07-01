Медведев: на победном US Open приходил в номер и пересматривал хайлайты своих матчей

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что он пересматривал видео своих матчей во время победного US Open.

«На победном US Open я после матча приходил в номер и пересматривал хайлайты, чтобы запомнить, какие хорошие удары мне удались. Но на некоторых турнирах я так не делал и всё равно выиграл. На траве так же, я больше сфокусирован на себе на корте, а не на том, чтобы пересматривать видео. На грунте в этом году пересматривал прошлогодний Рим, смотрел, что именно я делал, чтобы выиграть турнир. Помогло ли это? Не знаю, результаты были другими. Так что иногда делаю, иногда – нет, зависит от настроения и свободного времени», — сказал Медведев на пресс-конференции.