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Медведев: сейчас приеду домой и включу футбол

Медведев: сейчас приеду домой и включу футбол
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, смотрит ли он матчи с участием других игроков.

«Смотрю ли я матчи с участием других игроков? Иногда. Если приеду домой… Хотя сейчас, наверное, футбол включу. Могу футбол включить на телевизоре, а теннис – на ноутбуке. Или теннис на телевизоре, если футбола нет. Не специально, но, если идёт матч, и он хороший, почему бы и нет?», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 1 июля, россиянин одержал уверенную победу в матче с представителем США Александром Ковачевичем — 6:3, 6:4, 6:2.

Следующим соперником Медведева на Уимблдонском турнире станет победитель встречи между двумя французскими теннисистами 102-й ракеткой мира Александром Мюллером и пробившимся в основной турнир через квалификацию Юго Гастоном.

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