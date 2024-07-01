Теннисисты Медведев, Андреева, Котов и Шнайдер приняли приглашение МОК на Олимпиаду

Российские теннисисты Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов и Диана Шнайдер приняли приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) для участия на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Ранее от участия в соревнованиях отказались теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова.

В заявку Федерации тенниса России (ФТР) на предстоящую Олимпиаду также вошли Аслан Карацев и Вероника Кудерметова, которые пока не получали приглашения от МОК.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).