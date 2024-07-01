Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анна Калинская отказалась от участия в Олимпиаде в Париже

Российская теннисистка Анна Калинская отказалась от участия в Олимпиаде в Париже, об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

От участия в соревнованиях также отказались Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова.

Ранее приглашение на участие в Олимпиаде приняли российские теннисисты Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов и Диана Шнайдер.

Из восьми игроков в заявке Федерации тенниса России (ФТР) одобрения теперь ждут только Вероника Кудерметова и Аслан Карацев.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).