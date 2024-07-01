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«Я проигрывал клоунам». Тиафо высказался по поводу своей формы

«Я проигрывал клоунам». Тиафо высказался по поводу своей формы
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо дал комментарий по поводу спада своей формы за один год.

«Я переживаю взлёты и падения. Буквально год назад я был в топ-10, а сейчас едва попал в число сеяных на Уимблдоне. Я проигрывал клоунам — мне неприятно это говорить, но я буду честен. Я начал принимать игру как должное и слишком расслабился. Ты перестаёшь получать от неё удовольствие и оказываешься в странном положении. А потом ты как бы забываешь, что ты делал, чтобы победить.

Ты начинаешь сомневаться в себе. Но это игра. Как и в любом другом деле, здесь не делится всё на хорошее и плохое. Всё дело в том, как быстро ты сможешь выбраться из сложного положения. И всегда есть свет в конце туннеля.

Мне очень помог бог, а также семья и друзья», — приводит слова Тиафо Ubitennis.

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