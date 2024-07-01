Анастасия Потапова получила приглашение МОК на участие в Олимпиаде в Париже

Российская теннисистка Анастасия Потапова получила приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпиаде в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Ранее приглашение для участие в Олимпиаде приняли российские теннисисты Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов и Диана Шнайдер. От соревнований отказались Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа. На Играх-2020 в Токио (Япония) российские теннисисты завоевали серебро в мужском одиночном разряде (Карен Хачанов), золото и серебро в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв и Елена Веснина/Аслан Карацев).