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Гауфф в двух сетах обыграла Доулхайд и вышла во второй круг Уимблдона-2024

Гауфф в двух сетах обыграла Доулхайд и вышла во второй круг Уимблдона-2024
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в матче первого круга Уимблдона-2024 обыграла соотечественницу 51-ю ракетку мира Кэролайн Доулхайд со счётом 6:1, 6:2.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 20:50 МСК
Кэролайн Доулхайд
51
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Гауфф два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Доулхайд ни одного эйса, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В следующем круге Гауфф встретится с румынской теннисисткой Анкой-Алексией Тодони. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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