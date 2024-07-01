Гауфф в двух сетах обыграла Доулхайд и вышла во второй круг Уимблдона-2024

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в матче первого круга Уимблдона-2024 обыграла соотечественницу 51-ю ракетку мира Кэролайн Доулхайд со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Гауфф два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Доулхайд ни одного эйса, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В следующем круге Гауфф встретится с румынской теннисисткой Анкой-Алексией Тодони. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.