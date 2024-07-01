Эмма Наварро в первом круге Уимблдона-2024 обыграла Ван Цян
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17-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро в первом круге Уимблдона-2024 в двух сетах обыграла 479-ю ракетку мира китайскую теннисистку Ван Цян со счётом 6:0, 6:2.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 20:55 МСК
479
Ван Цян
В. Цян
Окончен
0 : 2
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17
Эмма Наварро
Э. Наварро
Встреча продолжалась 49 минут. В её рамках Наварро ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Цян ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В следующем этапе Наварро встретится с 113-й ракеткой мира японской теннисисткой Наоми Осакой. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
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