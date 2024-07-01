Бадоса вышла во второй круг Уимблдона-2024, обыграв Мухову

93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в матче второго круга Уимблдона-2024в двух сетах обыграла 34-ю ракетку мира чешскую теннисистку Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Бадоса один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Муховой один эйс, ни одной двойной ошибки и шесть заработанных брейк-пойнтов.

В следующем этапе Бадоса встретится с победителем матча Мирра Андреева (Россия) — Бренда Фрухвиртова (Чехия). Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.