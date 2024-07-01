Мирра Андреева в трёх сетах уступила Бренде Фрухвиртовой в первом раунде Уимблдона
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23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева уступила представительнице Чехии Бренде Фрухвиртовой в первом раунде Уимблдона-2024 — 6:1, 3:6, 2:6.
Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 20:35 МСК
88
Бренда Фрухвиртова
Б. Фрухвиртова
Окончен
2 : 1
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23
Мирра Андреева
М. Андреева
Продолжительность встречи составила два часа. За это время россиянка выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 19. Фрухвиртова не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти.
В следующем круге Фрухвиртова встретится с Паулой Бадосой (Испания).
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
Комментарии
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