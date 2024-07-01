Мирра Андреева не сдержала эмоций в матче первого круга Уимблдона-2024

23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не сдержала эмоций в ходе матча первого круга Уимблдона-2024, где она встретилась с 88-й ракеткой мира чешской теннисисткой Брендой Фрухвиртовой. После поражения Мирра Андреева ушла с корта в слезах.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, сегодня, 1 июля, Мирра Андреева проиграла Бренде Фрухвиртовой в первом круге Уимблдона-2024 в трёх сетах со счётом 6:1, 3:6, 2:6.

Ранее сестра Мирры Эрика Андреева пробилась во второй круг Уимблдона-2024, обыграв американскую теннисистку Эмину Бектас. Эрика Андреева попала в основную сетку женского одиночного разряда на Уимблдоне-2024 после того, как с турнира снялась Арина Соболенко из Беларуси.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.