Энди Маррей примет решение об участии на Уимблдоне в день матча

Экс первая ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британский теннисист Энди Маррей примет решение по поводу своего участия на Уимблдоне завтра, 2 июля, сообщает BBC.

Сегодня британец провёл тренировочный матч с Кайлом Эдмундом, в котором одержал победу — 6:3, 2:0.

Напомним, на прошлой неделе Маррей перенёс операцию по удалению кисты позвоночника. В первом круге Уимблдона-2024 британец должен сыграть против чешского теннисиста Томаша Махача.

Ранее Маррей был вынужден сняться с матча второго круга травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) из-за боли в спине. Энди встречался с австралийцем Джорданом Томпсоном. Встреча завершилась при счёте 4:1 в первом сете в пользу Томпсона.