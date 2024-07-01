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Янник Синнер вышел во второй раунд Уимблдона

Янник Синнер вышел во второй раунд Уимблдона
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в стартовом матче Уимблдона-2024. Его соперником был представитель Германии Янник Ханфман. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 6:3.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 19:35 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 6
3 		4 6 3
             
Янник Ханфман
110
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

Теннисисты провели на корте 2 часа 58 минут. За всю игру Синнер сделал 16 эйсов и допустил три двойные ошибки, а также успешно воспользовался четырьмя брейк-пойнтами из пяти. На счету Ханфмана 12 подач навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде Синнер встретится с соотечественником Маттео Берреттини.

Напомним, Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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