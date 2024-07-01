Янник Синнер вышел во второй раунд Уимблдона

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу в стартовом матче Уимблдона-2024. Его соперником был представитель Германии Янник Ханфман. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 6:3.
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Теннисисты провели на корте 2 часа 58 минут. За всю игру Синнер сделал 16 эйсов и допустил три двойные ошибки, а также успешно воспользовался четырьмя брейк-пойнтами из пяти. На счету Ханфмана 12 подач навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 11.
В следующем раунде Синнер встретится с соотечественником Маттео Берреттини.
Напомним, Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
- 1 июля 2024
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