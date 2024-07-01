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17-летняя Мирра Андреева впервые в карьере проиграла в первом круге ТБШ

17-летняя Мирра Андреева впервые в карьере проиграла в первом круге ТБШ
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23-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере проиграла в первом круге турнира «Большого шлема».

Сегодня, 1 июля, Андреева уступила 88-й ракетке мира представительнице Чехии Бренде Фрухвиртовой в первом раунде Уимблдона-2024 со счётом 6:1, 3:6, 2:6.

Лучший результат спортсменки на Уимблдоне – четвертый круг в 2023 году, а на турнирах «Большого шлема» – полуфинал «Ролан Гаррос»-2024.

Ранее Мирра Андреева не сдержала эмоций в ходе матча и покинула корт в слезах. Напомним, Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдёт с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

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Мирра Андреева не сдержала эмоций в матче первого круга Уимблдона-2024
Мирра Андреева в трёх сетах уступила Бренде Фрухвиртовой в первом раунде Уимблдона
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