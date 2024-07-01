Радукану рассказала, какое влияние на неё оказал Энди Маррей

135-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась по поводу соотечественника Энди Маррея.

«Больше всего мне запомнилось, как он проиграл в финале Уимблдона и вернулся через месяц, чтобы выиграть Олимпиаду.

Пройти шесть очень сложных раундов и проиграть в финале, а потом сыграть месяц спустя и снова оказаться в финале. В голове, не осознавая, прокручиваются сценарии из прошлого. Очень трудно от этого отмахнуться.

Я не так часто с ним общалась. Но я просто наблюдаю за тем, как он работает изо дня в день. Он разбирается в каждой детали. Даже на тренировках он все делает с точностью до минуты. Когда я была немного моложе, то приходила за 15 минут до тренировки, чтобы пробежать несколько кругов, помахать руками и разогреться… А он там полтора часа занимается разминкой, по полной программе», — сказала Радукану на пресс-конференции.