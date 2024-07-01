ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Радукану сравнила свою игру в первом круге Уимблдона-2024 со сборной Англии на Евро-2024

Радукану сравнила свою игру в первом круге Уимблдона-2024 со сборной Англии на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

135-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала свою победу в первом круге Уимблдона-2024, сравнив свою игру со сборной Англии по футболу на Евро-2024.

«Невероятно рада вернуться сюда. Конечно, я нервничала. Думаю, вы могли это заметить по моему теннису. Но, в конце концов, нужно просто делать всё возможное, чтобы преодолеть черту. Честно говоря, вчера вечером, когда я смотрела футбол, это было похоже на уродливую победу. Вот это имеет значение!» — сказала Радукану в интервью на корте.

Напомним, в первом круге Уимблдона-2024 Радукану обыграла 98-ю ракетку мира мексиканскую теннисистку Ренату Сарасуа со счётом 7:6 (7:0), 6:3. В следующем круге Радукану встретится с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная таблица Уимблдона-2024
Материалы по теме
Стало известно, за кого болеет Дэвид Бекхэм на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android