Бекхэм оценил шутку Радукану о сравнении её игры на Уимблдоне-2024 и Англии на Евро-2024

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм отреагировал на шутку британской теннисистки Эммы Радукану о её ужасной игре в первом круге Уимблдона-2024 и игре сборной Англии на Евро-2024.

В своем интервью на корте после матча Радукану рассказала о своих первых переживаниях и с улыбкой сравнила себя с Англией после неудачного выступления, но итоговой победы 2:1 над Словакией на Евро-2024 в воскресенье вечером. Дэвид Бекхэм, который присутствовал на матче, посмеялся над шуткой девушки.

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, в первом раунде Уимблдона-2024 Радукану обыграла 98-ю ракетку мира мексиканскую теннисистку Ренату Сарасуа со счётом 7:6 (7:0), 6:3. В следующем круге Эмма Радукану встретится с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.