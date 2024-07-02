Гауфф: на центральном корте Уимблдона нервничаю больше, чем в финале ТБШ

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о своём отношении к центральному корту Уимблдона.

«Я играла на многих больших кортах, но именно здесь я каждый раз нервничаю сильнее всего. Даже больше, чем в финале турниров «Большого шлема». Центральный корт Уимблдона – это особое место. Для меня большая честь сюда вернуться. Я не воспринимаю эту возможность как должное», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Основной турнир женской части Уимблдона-2024 проходит с 1 по 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет € 50 млн. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Маркета Вондроушова.

В следующем круге Гауфф встретится с румынской теннисисткой Анкой-Алексией Тодони.