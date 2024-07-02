«Продолжать в том же духе». Андрееску — о победе в первом круге Уимблдона-2024

176-я ракетка мира канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала свою победу в первом круге Уимблдона-2024 в матче с 62-й ракеткой мира румынской теннисисткой Жаклин Кристиан.

«Время, проведённое вне спорта, дает возможность понять: «Вау, как же хорошо на самом деле играть». Никогда не хочу воспринимать это как должное. Не думаю, что у меня когда-либо был полный год в туре. Чтобы вернуться к игре, я хочу получить удовольствие и сделать всё возможное физически, чтобы не получить травму. Играть для болельщиков и своих сторонников… Мне очень нравится играть на таких больших кортах, как этот, так что я хочу продолжать в том же духе», — сказала Андрееску в интервью на корте.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.