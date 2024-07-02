«Мне приходилось быть очень бдительной». Коллинз — о преследовании фанатов

Американская теннисистка Даниэль Коллинз рассказала, что ей приходится быть бдительнее, чтобы быть уверенной, что она в безопасности. А также поделилась, как на неё повлияло повышенное внимание от фанатов.

«Мне по сей день очень тяжело, когда меня атакуют в больших группах людей, я чувствую страх, когда фанаты набрасываются на меня, швыряют вещи или прикасаются ко мне из-за нескольких пугающих ситуаций, в которых побывала.

На самом деле я редко бываю одна, всегда слежу за тем, чтобы на территории была охрана, и, как мне кажется, это повлияло на меня лично. Долгое время мне было трудно оставаться самой собой. Иногда задавала себе вопросы и думала: Что я такого сделала, что заставило этого человека поверить в то, что он может переступать границы дозволенного?

Мне приходилось быть очень бдительной и осторожной в том, как веду свою жизнь, чтобы быть уверенной, что я в безопасности. Иногда фанаты воспринимают это как замкнутость, отстраненность, но реальность такова, что иногда мне приходится быть более осторожным в том, что я говорю и делаю, потому что не хочу, чтобы определенные люди знали, где я нахожусь, что делаю, или что происходит в моей повседневной жизни» — приводит слова Коллинз The Telegraph.