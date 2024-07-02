Калинина — Аванесян: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона-2024

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Сегодня, 2 июля, на травяных кортах турнира «Большого шлема» Уимблдона-2024 продолжатся матчи первого круга. В женском одиночном разряде встретятся 77-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян и 47-я ракетка мира украинская спортсменка Ангелина Калинина. Встреча пройдёт на корте №5 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Украины.

Это первая встреча Аванесян и Калининой на турнирах уровня WTA.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.