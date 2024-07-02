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Пера — Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона-2024

Пера — Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона-2024
Анастасия Потапова
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Сегодня, 2 июля, на травяных кортах турнира «Большого шлема» Уимблдона-2024 продолжатся матчи первого круга. В женском одиночном разряде встретятся 41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова и 97-я ракетка мира американская спортсменка Бернарда Пера. Встреча пройдёт на корте №6 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей США.

Уимблдон (ж). 1-й круг
02 июля 2024, вторник. 15:00 МСК
Бернарда Пера
97
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Это первая встреча Потаповой и Перы на турнирах уровня WTA.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.

Календарь Уимблдона-2024 (ж)
Турнирная сетка Уимблдона-2024 (ж)
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