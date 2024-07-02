«Морально было тяжело». Шнайдер — о дебюте на Уимблдоне и победе над Плишковой

Российская теннисистка, 30-я ракетка мира Диана Шнайдер прокомментировала победу над чешской теннисисткой Каролиной Плишковой в первом круге Уимблдона-2024.

«Отыграла матч с Плишковой. Было очень тяжело больше морально, потому что много эмоций оставила на прошлой неделе в Бад-Хомбурге, и оказалось сложно завестись и показывать эмоции.

Очень довольна своим выступлением и тем, что получилось выиграть. Каролина — достаточно непростая теннисистка, очень титулованная. Горжусь, что получилось выиграть после такой насыщенной недели в Бад-Хомбурге.

А цель на Уимблдон никакую себе не ставлю. Буду радоваться каждой победе», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Шнайдер четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Плишковой девять эйсов, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.