ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Морально было тяжело». Шнайдер — о дебюте на Уимблдоне и победе над Плишковой

«Морально было тяжело». Шнайдер — о дебюте на Уимблдоне и победе над Плишковой
Диана Шнайдер
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка, 30-я ракетка мира Диана Шнайдер прокомментировала победу над чешской теннисисткой Каролиной Плишковой в первом круге Уимблдона-2024.

«Отыграла матч с Плишковой. Было очень тяжело больше морально, потому что много эмоций оставила на прошлой неделе в Бад-Хомбурге, и оказалось сложно завестись и показывать эмоции.

Очень довольна своим выступлением и тем, что получилось выиграть. Каролина — достаточно непростая теннисистка, очень титулованная. Горжусь, что получилось выиграть после такой насыщенной недели в Бад-Хомбурге.

А цель на Уимблдон никакую себе не ставлю. Буду радоваться каждой победе», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2024, понедельник. 16:45 МСК
Каролина Плишкова
46
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
4 		6 7
         
Диана Шнайдер
30
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. В её рамках Шнайдер четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 15 заработанных. На счету Плишковой девять эйсов, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

Календарь Уимблдона-2024 (ж)
Турнирная сетка Уимблдона-2024 (ж)
Материалы по теме
20-летняя россиянка перевернула матч с экс первой ракеткой. Шнайдер во 2-м круге Уимблдона
20-летняя россиянка перевернула матч с экс первой ракеткой. Шнайдер во 2-м круге Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android