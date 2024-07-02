Шнайдер назвала самый сложный матч на победном турнире в Бад-Хомбурге

30-я ракетка мира Диана Шнайдер прокомментировала победу на турнире серии WTA-500 в Бад-Хомбурге, назвала самый сложный матч и рассказала о своём самочувствии.

«Чувствую себя на траве лучше, чем в прошлом году. Безусловно, [в Бад-Хомбурге] был сложный турнир. Все матчи были очень напряжёнными, соперники все — очень хорошими, поэтому каждый матч был сложным физически и морально.

Самый сложный матч получился с Паулой Бадосой. После него достаточно тяжело было восстановиться физически. Сейчас всё с шеей и коленом в порядке. Меня ничего не беспокоит, всё хорошо», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Для 20-летней россиянки этот титул стал крупнейшим в карьере и первым на травяном покрытии. В финале Шнайдер обыграла хорватскую теннисистку Донну Векич со счётом 6:3, 2:6, 6:3. По итогам турнира спортсменка дебютировала в топ-30 мирового рейтинга.