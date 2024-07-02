Гауфф — первая после Уильямс теннисистка U21, выигравшая 17 матчей у соперниц ниже топ-50

Вторая ракетка мира теннисистка из США Кори Гауфф стала первой теннисисткой после Серены Уильямс, которая выиграла 17 матчей в последовательных сезонах против соперниц, не входящих в топ-50 WTA.

Уильямс установила этот рекорд в 2001–2002 годах.

Напомним, 20-летняя Гауфф является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Она самая молодая финалистка в одиночном разряде среди девушек на US Open. Гауфф также выиграла Открытый чемпионат Франции среди юниоров в 2018 году, став второй в списке самых юных его победительниц. Ей на тот момент было 14 лет.

В первом круге Уимблдона, посеянная под вторым номером, она обыграла соотечественницу Кэролайн Доулхайд. Во втором раунде ей предстоит встретиться с румынкой Анкой-Алексией Тодони.