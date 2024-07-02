«Сразу сказала да». Шнайдер объяснила, почему согласилась поехать на Олимпиаду

Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала грядущую поездку на Олимпийские игры и ответила, пугает ли её предстоящая смена покрытия.

«Никаких опасений по поводу смены покрытия нет. Есть две недели — этого предостаточно для меня, и я об этом никак не переживаю. Для меня это не проблема.

Конечно, всегда мечтала поехать на Олимпиаду, поэтому, как только мне сказали, что я попадаю и могу поехать, я сразу же сказала да», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Ранее приглашение для участия в Олимпиаде приняли российские теннисисты Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов и Диана Шнайдер. От соревнований отказались Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская.