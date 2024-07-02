ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Сразу сказала да». Шнайдер объяснила, почему согласилась поехать на Олимпиаду

«Сразу сказала да». Шнайдер объяснила, почему согласилась поехать на Олимпиаду
Диана Шнайдер
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала грядущую поездку на Олимпийские игры и ответила, пугает ли её предстоящая смена покрытия.

«Никаких опасений по поводу смены покрытия нет. Есть две недели — этого предостаточно для меня, и я об этом никак не переживаю. Для меня это не проблема.

Конечно, всегда мечтала поехать на Олимпиаду, поэтому, как только мне сказали, что я попадаю и могу поехать, я сразу же сказала да», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Ранее приглашение для участия в Олимпиаде приняли российские теннисисты Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов и Диана Шнайдер. От соревнований отказались Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Морально было тяжело». Шнайдер — о дебюте на Уимблдоне и победе над Плишковой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android