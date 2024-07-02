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Шнайдер рассказала, почему на Уимблдоне не сыграет в паре с Александровой

Шнайдер рассказала, почему на Уимблдоне не сыграет в паре с Александровой
Диана Шнайдер
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30-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала, почему на Уимблдоне и перед Олимпиадой она не будет наигрывать пару с Екатериной Александровой. В Лондоне Диана выступит в дуэте с Еленой Весниной.

«Она (Елена Веснина) мне написала, и я решила, почему бы не сыграть вместе, потому что Лена хороша и в одиночке, и в паре, и я хочу попробовать перенять опыт у такого игрока, как она.

Не решили играть с Катей Александровой, потому что, во-первых, не знали, что поедем на Олимпийские игры и сыграем вместе пару. А с Леной мы договорились месяц назад, и на тот момент вообще не было мыслей про Олимпийские игры», — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Ранее Шнайдер прокомментировала победу над чешской теннисисткой Каролиной Плишковой в первом круге Уимблдона-2024.

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