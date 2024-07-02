Блинкова — Гарсия: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона-2024

Сегодня, 2 июля, на травяных кортах турнира «Большого шлема» Уимблдона-2024 продолжатся матчи первого круга. В женском одиночном разряде встретятся 60-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и 24-я ракетка мира французская спортсменка Каролин Гарсия. Встреча пройдёт на корте №14 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Франции.

Это четвёртая встреча Аванесян и Калининой на турнирах уровня WTA. Последние два матча закончились победой россиянки. Так было на Открытом чемпионате Франции в 2019 и 2023 годах. В 2018 году Гарсия одолела соперницу на хардовом турнире в Дохе (Катар).

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.