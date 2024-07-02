Крейчикова — Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга Уимблдона-2024

Сегодня, 2 июля, на травяных кортах турнира «Большого шлема» Уимблдона-2024 продолжатся матчи первого круга. В женском одиночном разряде встретятся 38-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова и 32-я ракетка мира чешская спортсменка Барбора Крейчикова. Встреча пройдёт на корте №16 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и начнётся не ранее 18:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянкой и представительницей Чехии.
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Это четвёртая встреча Кудерметовой и Крейчиковой на турнирах уровня WTA. Предыдущие матчи закончились победой россиянки. Так было на хардовых турнирах в Цинцинатти (США) и Дохе (Катар), а также на грунтовых соревнованиях в Штутгарте (Германия).
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.
- 2 июля 2024
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